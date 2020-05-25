Еще одного украинского моряка, члена экипажа MV «Tommi Ritscher», захваченного в апреле в Гвинейском заливе, освободили из плена пиратов.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter в понедельник, 25 мая.

— Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов — член экипажа MV «Tommi Ritscher» (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля), - написал Дмитрий Кулеба.

По его словам, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия обеспечило миграционные и таможенные процедуры.

— Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину, - уточнил министр.

Напомним, что украинских моряков, которых ранее захватили пираты у берегов Африки, освободили из плена.