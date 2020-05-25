|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:52
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В городе Переяслав Киевской области зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни в общежитии. Сейчас на коронавирус тестируют его жителей, чтобы решить, есть ли необходимость в изоляции.
Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, пишет hromadske.
— Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяслав на территории студгородка, где проживает 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы. Ему сделали быстрый, а затем — ПЦР-тест, которые показали наличие коронавирусной инфекции, - отметил Василий Володин.
Он добавил, что сейчас анализы на коронавирусную болезнь берут у людей, которые контактировали с инфицированным. По их результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры изоляции этого общежития».
В то же время в общежитиях в городе Украинка и на Петропавловской Борщаговке ситуация улучшилась, отметил Володин: по последним данным, жителей с коронавирусной болезнью у них нет, а значит, режим обязательной обсервации с людей снимут.
А с общежития в городе Вишневое 25 мая планируют снять санитарно-карантинный пост.
Василий Володин также сообщил, что Киевская область с 26 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина.
Всего в Киевской области зафиксировано 1437 случаев коронавируса. За последние сутки — 18.
Напомним, что в Николаевской области состоянием на 10:00 25 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
В городе Переяслав Киевской области зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни в общежитии. Сейчас на коронавирус тестируют его жителей, чтобы решить, есть ли необходимость в изоляции.
Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, пишет hromadske.
— Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяслав на территории студгородка, где проживает 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы. Ему сделали быстрый, а затем — ПЦР-тест, которые показали наличие коронавирусной инфекции, - отметил Василий Володин.
Он добавил, что сейчас анализы на коронавирусную болезнь берут у людей, которые контактировали с инфицированным. По их результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры изоляции этого общежития».
В то же время в общежитиях в городе Украинка и на Петропавловской Борщаговке ситуация улучшилась, отметил Володин: по последним данным, жителей с коронавирусной болезнью у них нет, а значит, режим обязательной обсервации с людей снимут.
А с общежития в городе Вишневое 25 мая планируют снять санитарно-карантинный пост.
Василий Володин также сообщил, что Киевская область с 26 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина.
Всего в Киевской области зафиксировано 1437 случаев коронавируса. За последние сутки — 18.
Напомним, что в Николаевской области состоянием на 10:00 25 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.