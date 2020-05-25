В городе Переяслав Киевской области зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни в общежитии. Сейчас на коронавирус тестируют его жителей, чтобы решить, есть ли необходимость в изоляции.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, пишет hromadske.

— Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяслав на территории студгородка, где проживает 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы. Ему сделали быстрый, а затем — ПЦР-тест, которые показали наличие коронавирусной инфекции, - отметил Василий Володин.

Он добавил, что сейчас анализы на коронавирусную болезнь берут у людей, которые контактировали с инфицированным. По их результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры изоляции этого общежития».

В то же время в общежитиях в городе Украинка и на Петропавловской Борщаговке ситуация улучшилась, отметил Володин: по последним данным, жителей с коронавирусной болезнью у них нет, а значит, режим обязательной обсервации с людей снимут.

А с общежития в городе Вишневое 25 мая планируют снять санитарно-карантинный пост.

Василий Володин также сообщил, что Киевская область с 26 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина.

Всего в Киевской области зафиксировано 1437 случаев коронавируса. За последние сутки — 18.

Напомним, что в Николаевской области состоянием на 10:00 25 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.