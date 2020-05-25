|Скорость ветра:
|5.3 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:52
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепу обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус и уволили с занимаемой должности.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.
— В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссий – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу, - сказано в сообщении.
При этом, Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.
В пресс-службе отметили, что работа лабораторного центра уже налажена. За выходные дни в лаборатории провели около 1 000 проб.
Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепу обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус и уволили с занимаемой должности.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.
— В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссий – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу, - сказано в сообщении.
При этом, Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.
В пресс-службе отметили, что работа лабораторного центра уже налажена. За выходные дни в лаборатории провели около 1 000 проб.
Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности.