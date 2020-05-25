Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепу обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус и уволили с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

— В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссий – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу, - сказано в сообщении.

При этом, Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.

В пресс-службе отметили, что работа лабораторного центра уже налажена. За выходные дни в лаборатории провели около 1 000 проб.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности.