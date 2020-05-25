Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что для жителей Николаева падение уровня воды в реках пока не несет угрозы и пока говорить о почасовой подаче воды не нужно.

Об этом Борис Дуденко сказал в комментарии НикВести сегодня, 25 мая.

— Такой угрозы нет. Наш водозабор находится ниже Каховского водохранилища, которое регулирует уровень воды в Днепре. Оно забирает на себя все вредные вещества, которые идут по течению из других регионов и служит для нас природным фильтром. Да, в целом высота воды в реке упала. Но думаю, что в этом году и в следующем для Николаева это не станет проблемой, - сказал Борис Дуденко.

Как известно, основным источником водоснабжения Николаева является река Днепр. Водозабор находится в селе Никольское Херсонской области.

Напомним, в апреле сообщалось, что в реках и водохранилищах Украины наблюдается очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствие дождя. Такая ситуация возникла впервые за последнее столетие. Сложная гидрологическая ситуация наблюдается в бассейне Днепра. Все притоки реки имеют аномально низкую водность, а приток воды к водохранилищам днепровского каскада «является одним из наименьших за период инструментальных наблюдений».

Ранее руководитель практики «Вода» всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик в статье на «Украинской правде» заявила о том, что в Украине снижается уровень подземных вод. Вода более не попадает в подземные горизонты так, как должна. Она просто быстро стекает в море. Наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев. Как сообщается в материале, водные ресурсы Украины - это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд.

Две трети поверхностных ресурсов - это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.

По уровню воды на одного человека Украина занимает 125 место из 180 стран, наша страна - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе.