Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в единый реестр досудебных расследований сведения о государственной измене нардепов «Оппозиционной платформы - За життя», которые несколько раз встречались с депутатами и президентом России.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардепа от партии «Голос» Соломия Бобровская.

— Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями «ОПЗЖ» государственной измены. Надеюсь, все помнят, как «ОПЗЖ» катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства, — заявила дпутат.

Нардеп добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения «действительно свидетельствуют о признаках преступления».

Напомним, активисты «Национального корпуса» обратились в СБУ с требованием начать производство против руководителей «ОПЗЖ» и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены.