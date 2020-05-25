Президент Украины Владимир Зеленский может поставить под угрозу украинско-американские отношения в своем желании преследовать лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко из-за обнародованных «пленок Деркача».

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на редакционную статью влиятельного американского издания The Washington Post «Нет, скандала Байден-Украина не будет».

В редакционной статье отмечается, что американцам не нужно представлять, что бы произошло, если бы Россия попыталась распространять дезинформацию и сеять раздор в Соединенных Штатах перед выборами в ноябре, поскольку это уже происходит. Из Украины поступила аудиозапись, имеющий признаки кремлевской схемы, с целью запятнать кандидата от «Демократической партии» на президентских выборах в США Джо Байдена.

– Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который в свое время приветствовал российскую помощь в борьбе против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, уже обнародовал все это в социальной сети Twitter, добавив, что эта запись якобы наносит удар по Байдену. Однако, от обнародованной аудиозаписи рейтинг Байдена не пострадает. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США уже приложили усилия для распространения мифа о «скандальных действиях Байдена в Украине», - пишут The Washington Post.

Как известно, записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как отмечает издание, связан с российским шпионским ведомством. По словам Деркача, согласно этим записям следует, что в 2015 году Байден давил на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, чтобы тот оказал помощь украинской газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена - Хантер.

Но в действительности, как подчеркивает The Washington Post, нигде на записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или с его сыном.

– Аудиозапись, предоставленная Деркачем, не несет в себе ничего нового и, наверное, в этой записи нет ничего скандального о Байдена, - отмечает издание.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор «может быть воспринят как государственная измена», акцентируя внимание на Петре Порошенко. Издание отмечает, что таким образом Владимир Зеленский может использовать «пленки Деркача» в своих внутриполитических целях.

– Зеленский должен принимать во внимание, что приставая к необоснованной односторонней кампании против Байдена, он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США, - говорится в статье.

Напомним, ранее Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по «пленках Деркача».