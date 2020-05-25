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В Греции разрешили открыть кафе и рестораны с понедельника, 25 мая, в рамках постепенного снятия ограничений в связи с коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте международного информационного агентства Reuters.
Мэр Афин Костас Бакояннис сказал, что открытие сектора общественного питания является подготовкой к летнему курортному сезону. Таким образом, это станет одним из шагов по возобновлению экономики.
В кафе и ресторанах будут действовать определенные правила: между столами должна быть соблюдена дистанция, а официанты должны быть в масках.
Всего в стране было зарегистрировано 2878 случаев и 171 смертей — наименьшее количество по сравнению с другими членами ЕС.
Отмечается, что по словам министра туризма Греции, для туристов из некоторых стран границы откроются с 15 июня.
Уточняется, что речь идет о туристах из Израиля, Кипра, Китая, Германии, Японии, Австралии, Болгарии, Австрии, Албании, Румынии, Боснии и Герцеговины, Дании, Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Польши и Норвегии. Украины в этом списке нет.
Также отмечается, что правительство Греции решило отменить для туристов обязательное прохождение теста на коронавирус за 5 дней до приезда в страну.
Напомним, что в Греции в понедельник возобновили паромное сообщение между материковой частью страны и всеми островами.
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В Греции разрешили открыть кафе и рестораны с понедельника, 25 мая, в рамках постепенного снятия ограничений в связи с коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте международного информационного агентства Reuters.
Мэр Афин Костас Бакояннис сказал, что открытие сектора общественного питания является подготовкой к летнему курортному сезону. Таким образом, это станет одним из шагов по возобновлению экономики.
В кафе и ресторанах будут действовать определенные правила: между столами должна быть соблюдена дистанция, а официанты должны быть в масках.
Всего в стране было зарегистрировано 2878 случаев и 171 смертей — наименьшее количество по сравнению с другими членами ЕС.
Отмечается, что по словам министра туризма Греции, для туристов из некоторых стран границы откроются с 15 июня.
Уточняется, что речь идет о туристах из Израиля, Кипра, Китая, Германии, Японии, Австралии, Болгарии, Австрии, Албании, Румынии, Боснии и Герцеговины, Дании, Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Польши и Норвегии. Украины в этом списке нет.
Также отмечается, что правительство Греции решило отменить для туристов обязательное прохождение теста на коронавирус за 5 дней до приезда в страну.
Напомним, что в Греции в понедельник возобновили паромное сообщение между материковой частью страны и всеми островами.