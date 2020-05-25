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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила временно исполняющим обязанности прокурора Николаевской области Анатолия Жмуру.
Соответствующий указ № 136-к от 25 мая опубликовала в Facebook Татьяна Локацкая.
Анатолий Жмура В 2002 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, после начал работу в органах прокуратуры. В 2010 году назначен прокурором Арбузинского района, в 2011 — Новоодесского. В 2016 был начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Николаевской области.
18 августа 2016 назначен на должность заместителя прокурора Николаевской области.
Напомним, в средствах массовой информации появилась информация о том, что Тараса Дунаса, который до сентября 2019 года занимал должность прокурора Николаевской области, а теперь исполняет обязанности начальника Департамента кадровой работы и госслужбы ГПУ, подозревают в организации наркотрафика и давлении на бизнес в Николаевской области.
Ранее журналист Владимир Бойко заявил о том, что СБУ уличала экс-прокурора Николаевщины Тараса Дунаса и его зама Александра Белоуса в создании схемы по вымогательству взяток.
Кроме того, во время пресс-марафона президента, который прошел 10 октября, президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали, что бывший прокурор Николаевской области Тарас Дунас, которого перевели в Генеральную прокуратуру, причастен к отжиму земель николаевцев.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила временно исполняющим обязанности прокурора Николаевской области Анатолия Жмуру.
Соответствующий указ № 136-к от 25 мая опубликовала в Facebook Татьяна Локацкая.
Анатолий Жмура В 2002 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, после начал работу в органах прокуратуры. В 2010 году назначен прокурором Арбузинского района, в 2011 — Новоодесского. В 2016 был начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Николаевской области.
18 августа 2016 назначен на должность заместителя прокурора Николаевской области.
Напомним, в средствах массовой информации появилась информация о том, что Тараса Дунаса, который до сентября 2019 года занимал должность прокурора Николаевской области, а теперь исполняет обязанности начальника Департамента кадровой работы и госслужбы ГПУ, подозревают в организации наркотрафика и давлении на бизнес в Николаевской области.
Ранее журналист Владимир Бойко заявил о том, что СБУ уличала экс-прокурора Николаевщины Тараса Дунаса и его зама Александра Белоуса в создании схемы по вымогательству взяток.
Кроме того, во время пресс-марафона президента, который прошел 10 октября, президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали, что бывший прокурор Николаевской области Тарас Дунас, которого перевели в Генеральную прокуратуру, причастен к отжиму земель николаевцев.