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Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.
Обращение размещено на сайте Нацсовета
Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка.
Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении.
Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку спутникового телеканала NewsOne из-за высказываний, прозвучавших в День памяти и примирения.
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Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.
Обращение размещено на сайте Нацсовета
Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка.
Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении.
Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку спутникового телеканала NewsOne из-за высказываний, прозвучавших в День памяти и примирения.