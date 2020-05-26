Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.

Об этом сообщает Sky News.

Он также пожаловался медийщикам, что после заболевания он вынужден носить очки, впервые за долгое время.

— Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом, — отметил британский премьер.

Напомним, Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.