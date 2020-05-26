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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.
Об этом сообщает Sky News.
Он также пожаловался медийщикам, что после заболевания он вынужден носить очки, впервые за долгое время.
— Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом, — отметил британский премьер.
Напомним, Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.
Об этом сообщает Sky News.
Он также пожаловался медийщикам, что после заболевания он вынужден носить очки, впервые за долгое время.
— Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом, — отметил британский премьер.
Напомним, Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.