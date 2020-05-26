В 2020 году около тысячи больниц по всей Украине недополучили финансирование. В частности, меньше средств получили областные больницы, а также детские и инфекционные заведения.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

По словам министра, некоторые из больниц недополучили 50% финансирования.

— Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году, — заявил Максим Степанов.

Министр отметил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.

Также Максим Степанов подчеркнул, что финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.

Напомним, Максим Степанов пообещал, что Министерство здравоохранения вскоре представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы в стране.