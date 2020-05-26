|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В 2020 году около тысячи больниц по всей Украине недополучили финансирование. В частности, меньше средств получили областные больницы, а также детские и инфекционные заведения.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
По словам министра, некоторые из больниц недополучили 50% финансирования.
— Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году, — заявил Максим Степанов.
Министр отметил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.
Также Максим Степанов подчеркнул, что финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.
Напомним, Максим Степанов пообещал, что Министерство здравоохранения вскоре представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы в стране.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В 2020 году около тысячи больниц по всей Украине недополучили финансирование. В частности, меньше средств получили областные больницы, а также детские и инфекционные заведения.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
По словам министра, некоторые из больниц недополучили 50% финансирования.
— Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году, — заявил Максим Степанов.
Министр отметил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.
Также Максим Степанов подчеркнул, что финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.
Напомним, Максим Степанов пообещал, что Министерство здравоохранения вскоре представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы в стране.