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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на проведении британского Гран-При Формулы-1 в назначенные сроки – в середине июля.
Об этом сообщает The Times.
Отметим, что этап в Сильверстоуне находится под угрозой срыва из-за ограничений, введенных в Великобритании, согласно которым, все приезжие в страну должны отбыть двухнедельный карантин.
Джонсон рекомендовал своему кабмину работать в пользу проведения Гран-При. Вероятно, для Формулы-1 будет сделано исключение из карантинных правил.
Сообщалось, что в случае отмены или переноса Гран-При Великобритании его место в календаре может занять гонка на немецкой трассе «Хоккенхаймринг».
Организаторы Формулы-1 уже были вынуждены отменить три этапа, включая легендарную гонку по улицам княжества Монако, еще семь - перенести на неопределенный срок. Ближайшая дата в календаре - 5 июля, когда должен состояться Гран-При Австрии.
Добавим, что в Сильверстоуне предполагалось провести сдвоенный этап, т.е. за неделю должны состояться две гонки.
Напомним, ранее Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на проведении британского Гран-При Формулы-1 в назначенные сроки – в середине июля.
Об этом сообщает The Times.
Отметим, что этап в Сильверстоуне находится под угрозой срыва из-за ограничений, введенных в Великобритании, согласно которым, все приезжие в страну должны отбыть двухнедельный карантин.
Джонсон рекомендовал своему кабмину работать в пользу проведения Гран-При. Вероятно, для Формулы-1 будет сделано исключение из карантинных правил.
Сообщалось, что в случае отмены или переноса Гран-При Великобритании его место в календаре может занять гонка на немецкой трассе «Хоккенхаймринг».
Организаторы Формулы-1 уже были вынуждены отменить три этапа, включая легендарную гонку по улицам княжества Монако, еще семь - перенести на неопределенный срок. Ближайшая дата в календаре - 5 июля, когда должен состояться Гран-При Австрии.
Добавим, что в Сильверстоуне предполагалось провести сдвоенный этап, т.е. за неделю должны состояться две гонки.
Напомним, ранее Борис Джонсон рассказал журналистам, что после перенесенного COVID-19 у него резко ухудшилось зрение.