Первые в Австралии исследования вакцины от коронавирусной болезни на пациентах стартовали во вторник, 26 мая в Мельбурне.

Об этом пишет «Слово и дело».

Сообщается, вакцину NVX-CoV2373 разработала американская компания Novavax. В испытаниях принимают участие 130 человек возрастом от 18 до 59 лет.

Через неделю испытания препарата проведут уже в другом австралийском городе — Брисбене. Вакцина направлена на усиление реакции иммунной системы и стимуляцию выработки антител к коронавирусу.

Результаты первого этапа испытаний ожидаются к концу июля, результаты второго — к концу года.

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. Примерно восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

Напомним, что в Украине состоянием на утро 26 мая зафиксировано 21 тысячу 584 случая коронавируса COVID-19, из которых 644 — летальные, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели.