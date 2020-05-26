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Первые в Австралии исследования вакцины от коронавирусной болезни на пациентах стартовали во вторник, 26 мая в Мельбурне.
Об этом пишет «Слово и дело».
Сообщается, вакцину NVX-CoV2373 разработала американская компания Novavax. В испытаниях принимают участие 130 человек возрастом от 18 до 59 лет.
Через неделю испытания препарата проведут уже в другом австралийском городе — Брисбене. Вакцина направлена на усиление реакции иммунной системы и стимуляцию выработки антител к коронавирусу.
Результаты первого этапа испытаний ожидаются к концу июля, результаты второго — к концу года.
Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. Примерно восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.
Напомним, что в Украине состоянием на утро 26 мая зафиксировано 21 тысячу 584 случая коронавируса COVID-19, из которых 644 — летальные, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели.
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Первые в Австралии исследования вакцины от коронавирусной болезни на пациентах стартовали во вторник, 26 мая в Мельбурне.
Об этом пишет «Слово и дело».
Сообщается, вакцину NVX-CoV2373 разработала американская компания Novavax. В испытаниях принимают участие 130 человек возрастом от 18 до 59 лет.
Через неделю испытания препарата проведут уже в другом австралийском городе — Брисбене. Вакцина направлена на усиление реакции иммунной системы и стимуляцию выработки антител к коронавирусу.
Результаты первого этапа испытаний ожидаются к концу июля, результаты второго — к концу года.
Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. Примерно восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.
Напомним, что в Украине состоянием на утро 26 мая зафиксировано 21 тысячу 584 случая коронавируса COVID-19, из которых 644 — летальные, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели.