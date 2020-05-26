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В Украине состоянием на 9:00 26 мая зафиксировано 21 тысяча 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 года в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 тысячи 961 сообщение о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).
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В Украине состоянием на 9:00 26 мая зафиксировано 21 тысяча 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 года в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 тысячи 961 сообщение о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).