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TikTok и его китайский клон Douyin заняли в апреле первое место по покупкам внутри приложений, согласно данным Sensor Tower, которые не учитывают игры и рекламу.
Об этом сообщает Bloomberg.
На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз до 78 миллионов долларов, опередив YouTube, Tinder и Netflix, которые делают ставку на платные подписки.
На втором месте в рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти 76 млн долларов США. В первую пятерку также вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.
В Douyin пользователь через внутреннюю валюту может поддерживать авторов понравившегося контента.
Напомним, ранее сообщалось, что Google планирует выпустить собственный аналог TikTok.
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TikTok и его китайский клон Douyin заняли в апреле первое место по покупкам внутри приложений, согласно данным Sensor Tower, которые не учитывают игры и рекламу.
Об этом сообщает Bloomberg.
На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз до 78 миллионов долларов, опередив YouTube, Tinder и Netflix, которые делают ставку на платные подписки.
На втором месте в рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти 76 млн долларов США. В первую пятерку также вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.
В Douyin пользователь через внутреннюю валюту может поддерживать авторов понравившегося контента.
Напомним, ранее сообщалось, что Google планирует выпустить собственный аналог TikTok.