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Коста-Рика официально легализовала однополые браки.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По случаю вступления соответствующего закона в силу во вторник, 26 мая, президент страны Карлос Альваро заявил, что целью его страны является борьба с любыми формами дискриминации.
Первыми гражданами, заключившими однополый брак, стали две женщины. Церемония их бракосочетания, которая из-за пандемии коронавируса проходила без гостей, транслировалась по государственному телевидению.
В интернете за происходящим следили около 15 тысяч человек, в том числе международные деятели искусства и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки, призвав 11 латиноамериканских государств, в которых такие браки еще не узаконены, «признать и гарантировать все права, касающиеся семейных отношений между людьми одного и того же пола». Коста-Рика стала первой из этих стран, выполнивших данную рекомендацию.
Боливия, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу и Доминиканская республика по-прежнему не признают однополые браки, в то время как в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвае и некоторых штатах Мексики однополые семьи легализованы.
В Чили и Эквадоре признана модель гражданского однополого партнерства, однако одноп
Напомним, что парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков — страна стала первой в Азии, которая узаконила браки между людьми одного пола.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Коста-Рика официально легализовала однополые браки.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По случаю вступления соответствующего закона в силу во вторник, 26 мая, президент страны Карлос Альваро заявил, что целью его страны является борьба с любыми формами дискриминации.
Первыми гражданами, заключившими однополый брак, стали две женщины. Церемония их бракосочетания, которая из-за пандемии коронавируса проходила без гостей, транслировалась по государственному телевидению.
В интернете за происходящим следили около 15 тысяч человек, в том числе международные деятели искусства и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки, призвав 11 латиноамериканских государств, в которых такие браки еще не узаконены, «признать и гарантировать все права, касающиеся семейных отношений между людьми одного и того же пола». Коста-Рика стала первой из этих стран, выполнивших данную рекомендацию.
Боливия, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу и Доминиканская республика по-прежнему не признают однополые браки, в то время как в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвае и некоторых штатах Мексики однополые семьи легализованы.
В Чили и Эквадоре признана модель гражданского однополого партнерства, однако одноп
Напомним, что парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков — страна стала первой в Азии, которая узаконила браки между людьми одного пола.