Коста-Рика официально легализовала однополые браки.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По случаю вступления соответствующего закона в силу во вторник, 26 мая, президент страны Карлос Альваро заявил, что целью его страны является борьба с любыми формами дискриминации.

Первыми гражданами, заключившими однополый брак, стали две женщины. Церемония их бракосочетания, которая из-за пандемии коронавируса проходила без гостей, транслировалась по государственному телевидению.

В интернете за происходящим следили около 15 тысяч человек, в том числе международные деятели искусства и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По инициативе Коста-Рики Межамериканский суд по правам человека в 2018 году рекомендовал легализовать однополые браки, призвав 11 латиноамериканских государств, в которых такие браки еще не узаконены, «признать и гарантировать все права, касающиеся семейных отношений между людьми одного и того же пола». Коста-Рика стала первой из этих стран, выполнивших данную рекомендацию.

Боливия, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу и Доминиканская республика по-прежнему не признают однополые браки, в то время как в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвае и некоторых штатах Мексики однополые семьи легализованы.

В Чили и Эквадоре признана модель гражданского однополого партнерства, однако одноп

Напомним, что парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков — страна стала первой в Азии, которая узаконила браки между людьми одного пола.