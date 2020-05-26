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Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года. По госпрограмме аграриям компенсируют частичную стоимость приобретенной отечественной техники.
Об этом сообщает Минэкономики.
Всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время.
Средства получат 4102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.
– Для правительства крайне важно продолжить финансирование программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5000 тыс., - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.
Сообщается, что по результатам программы процент отечественной техники на рынке сельхозтехники и оборудования возрос до 33% в 2019 году с 15,2% в 2017-м.
Также номенклатура украинской техники расширилась с 792 наименований в 2017 году до 12 542.
Ожидается, что в этом году реализация украинской техники вырастет на 15%, а налоги и сборы от участников программы и смежных производств составят около 2,34 млрд. грн. Из которых более 550 млн. грн. - налоги на фонд оплаты труда.
Напомним, ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало программы поддержки малого и микробизнеса, который пострадал от карантина.
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Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года. По госпрограмме аграриям компенсируют частичную стоимость приобретенной отечественной техники.
Об этом сообщает Минэкономики.
Всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время.
Средства получат 4102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.
– Для правительства крайне важно продолжить финансирование программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5000 тыс., - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.
Сообщается, что по результатам программы процент отечественной техники на рынке сельхозтехники и оборудования возрос до 33% в 2019 году с 15,2% в 2017-м.
Также номенклатура украинской техники расширилась с 792 наименований в 2017 году до 12 542.
Ожидается, что в этом году реализация украинской техники вырастет на 15%, а налоги и сборы от участников программы и смежных производств составят около 2,34 млрд. грн. Из которых более 550 млн. грн. - налоги на фонд оплаты труда.
Напомним, ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало программы поддержки малого и микробизнеса, который пострадал от карантина.