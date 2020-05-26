Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова о восстановлении его в должности. Подготовительное заседание назначено на 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Отмечается, что в своем иске Максим Нефедов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля об увольнении его с должности главы Таможни.

— Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету министров Украины о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы, - говорится в сообщении.

Также Максим Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время отстранения от службы в размере среднедневной (часовой) зарплаты.

Напомним, что Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.