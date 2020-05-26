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Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова о восстановлении его в должности. Подготовительное заседание назначено на 1 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.
Отмечается, что в своем иске Максим Нефедов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля об увольнении его с должности главы Таможни.
— Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету министров Украины о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы, - говорится в сообщении.
Также Максим Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время отстранения от службы в размере среднедневной (часовой) зарплаты.
Напомним, что Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
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Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова о восстановлении его в должности. Подготовительное заседание назначено на 1 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.
Отмечается, что в своем иске Максим Нефедов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля об увольнении его с должности главы Таможни.
— Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету министров Украины о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы, - говорится в сообщении.
Также Максим Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время отстранения от службы в размере среднедневной (часовой) зарплаты.
Напомним, что Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.