Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.

НАБУ открыло дело в связи с решением суда.

— Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство, - рассказал источник в НАБУ.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 миллионов гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это дело инициировано его недоброжелателями.

Напомним, парламентский комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять отставку главы правительства Алексея Гончарука.