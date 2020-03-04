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Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.
Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.
НАБУ открыло дело в связи с решением суда.
— Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство, - рассказал источник в НАБУ.
По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.
Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 миллионов гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это дело инициировано его недоброжелателями.
Напомним, парламентский комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять отставку главы правительства Алексея Гончарука.
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Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.
Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.
НАБУ открыло дело в связи с решением суда.
— Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство, - рассказал источник в НАБУ.
По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.
Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 миллионов гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это дело инициировано его недоброжелателями.
Напомним, парламентский комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять отставку главы правительства Алексея Гончарука.