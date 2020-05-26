Представители ГБР незаконно проникли в здание музея Ивана Гончара, где сегодня лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной открыли выставку картин частной коллекции Порошенко.

Онлайн-трансляцию ведет пресс-служба партии.

Спецназовцы ГБР не предъявляя никаких документов выломали двери в здание музея.

Народный депуатат Артур Герасимов назвал преступлением, то каким образом в ГБР фабрикуют дела.

— Вся Украина уже слышала, что вот вывезли картины, а тут оказывается вот они можно прийти посмотреть. Петр Порошенко вернул картины художников в Украину. Когда идет такая фабрикация дел, мы понимаем что это непросто так. Я могу сказать, к сожалению такая фальсификация это визитка ГБР, Офиса генпрокурора, и нынешней власти, которая чего не коснется все валится, - сказал Артур Герасимов.

По словам директора музея Петра Гончара представители ГБР вошли в здание музея, там сломаны двери.

— Там сломанные двери, и я не знаю, что с коллекцией, которую я сегодня взял на хранение, там несколько сотен миллионов гривен коллекция. Дверь сломана, кто будет отвечать за это? Судебного решения не было, они просто взломали двери, ничего не объясняли. Я пытался звонить собственнику коллекции, они сказали не звонить, - сказал Петр Гончар.

Как сообщает телеканал Прямой силовики начали толкать журналистов и народных депутатов. Во время штурма здания пострадала журналистка Прямого Анна Дзьоба.

Как известно, сегодня 26 мая пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» в 11:00 открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции Порошенко. Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов. На это же время 26 мая 11:00 несколько дней назад Государственное бюро расследований вызывало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.