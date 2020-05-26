Государственное бюро расследований вручило повестку о вызове на допрос экс-президенту Петру Порошенко и его жене по делу о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников.

Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления ГБР Николай Арманов, пишет Укринформ.

«Была повестка сегодня вручена его жене. На 29 мая, на 11:00», — сказал Николай Арманов.

Напомним, сегодня, 26 мая, представители ГБР незаконно проникли в здание музея Ивана Гончара, где сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной открыли выставку картин частной коллекции Порошенко.