Партия «Европейская солидарность» сообщает о подаче четырех заявлений в полицию по фактам действий сотрудников Государственного бюро расследований в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» в Киеве во вторник, где экспонировались картины из частной коллекции лидера партии, народного депутата Украины, пятого президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте политсилы.

«Вооруженный до зубов спецназ ГБР совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара». Это — одно из лучших музейных заведений страны. Эти держиморды публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение. ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина», — отметили в «ЕС».

В заявлении также сказано, что спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам выполнять свои обязанности.

«ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям. Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР подадут соответствующие иски и жалобы. Мы уже подали четыре заявления в полицию», — сообщили в партии.

В «Европейской солидарности» заявили о политическом характере преследований Петра Порошенко и отметили, что за минувший год следователи «не нашли ничего криминального в президентской деятельности Порошенко и не обнаружили никаких оснований предъявить подозрение», и именно поэтому новое уголовное дело в отношении политика касается уже допрезидентского периода.

«Европейская Солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционное поле, прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию, прекратить уничтожение стратегического партнерства Украины с западными партнерами, и в конце концов начать делать для государства что-то более предметное, чем низкопробные зрелища», — добавили в партии.

Напомним, сегодня, 26 мая, представители ГБР незаконно проникли в здание музея Ивана Гончара, где сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной открыли выставку картин частной коллекции Порошенко.