Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что работ по реконструкции спорткомплекса «Зоря» будут разделены на несколько отдельных проектов.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам мэра, основной проблемой спорткомплекса на сегодняшний день является чаша плавательного бассейна.

— Основная проблема с чашей бассейна. Так как вода имеет свойство расширятся, в ней появились трещины.Относительно других помещений, то сейчас поставлена задача разработать проектную документацию, чтоб разделить задачи по ремонту на очереди. То есть, отдельно освещение, отдельно утепление фасада и крыши, приведения в порядок стадиона и всего остального. Отдельным проектом идет укрепление чаши бассейна. Сегодня перед проектными работами занимается Управление спорта вместе с Управлением капитального строительства, при поддержке проектанта, который начинал этот проект. Сейчас идет работа, в ближайшие две недели мы получим предпроектные наработки, сможем понять как это все реализовать, сколько это будет стоить,— заявил Александр Сенкевич.

Как известно, 26 марта, в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» перешел на баланс города Николаева.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что реконструкция спортивного комплекса «Зоря» - «Машпроект» невозможна из-за того, что участок земли на котором он находится не принадлежит городу.