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Постоянное представительство Украины в ООН призвал Российскую Федерицию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.
Об этом говорится в Twitter представительства Украины в ООН
— Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатам саммита N4 в Париже и Минским соглашениями, — сказано в сообщении.
Напомним, 26 мая российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, один военнослужащий погиб.
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Постоянное представительство Украины в ООН призвал Российскую Федерицию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.
Об этом говорится в Twitter представительства Украины в ООН
— Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатам саммита N4 в Париже и Минским соглашениями, — сказано в сообщении.
Напомним, 26 мая российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, один военнослужащий погиб.