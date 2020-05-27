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Федеральное правительство Германии и правительства земель согласовали продление ограничений социальных контактов из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 29 июня.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Согласно решению, жители Германии должны и впредь соблюдать дистанцию в полтора метра и носить защитные маски в общественных местах. Одновременно с разрешения местной власти отныне возможны собрание людей до 10 человек.
Жителям страны и в дальнейшем рекомендуют свести до минимума количество людей, с которыми они контактируют, и не расширять круг общения. При частных встречах дома в закрытых помещениях также требуют соблюдать правила гигиены и дистанцирования.
Для отдельных сфер экономики и общественной жизни правительство ФРГ и правительства земель разработали согласованные концепции дистанцирования и норм гигиены, которые вводятся с постепенным открытием соответствующих сфер.
Напомним, министерства сельского хозяйства и внутренних дел Германии согласовали продление сроков для въезда сезонных работников до 15 июня.
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Федеральное правительство Германии и правительства земель согласовали продление ограничений социальных контактов из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 29 июня.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Согласно решению, жители Германии должны и впредь соблюдать дистанцию в полтора метра и носить защитные маски в общественных местах. Одновременно с разрешения местной власти отныне возможны собрание людей до 10 человек.
Жителям страны и в дальнейшем рекомендуют свести до минимума количество людей, с которыми они контактируют, и не расширять круг общения. При частных встречах дома в закрытых помещениях также требуют соблюдать правила гигиены и дистанцирования.
Для отдельных сфер экономики и общественной жизни правительство ФРГ и правительства земель разработали согласованные концепции дистанцирования и норм гигиены, которые вводятся с постепенным открытием соответствующих сфер.
Напомним, министерства сельского хозяйства и внутренних дел Германии согласовали продление сроков для въезда сезонных работников до 15 июня.