Федеральное правительство Германии и правительства земель согласовали продление ограничений социальных контактов из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 29 июня.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно решению, жители Германии должны и впредь соблюдать дистанцию в полтора метра и носить защитные маски в общественных местах. Одновременно с разрешения местной власти отныне возможны собрание людей до 10 человек.

Жителям страны и в дальнейшем рекомендуют свести до минимума количество людей, с которыми они контактируют, и не расширять круг общения. При частных встречах дома в закрытых помещениях также требуют соблюдать правила гигиены и дистанцирования.

Для отдельных сфер экономики и общественной жизни правительство ФРГ и правительства земель разработали согласованные концепции дистанцирования и норм гигиены, которые вводятся с постепенным открытием соответствующих сфер.

Напомним, министерства сельского хозяйства и внутренних дел Германии согласовали продление сроков для въезда сезонных работников до 15 июня.