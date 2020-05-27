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Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительста, пишет УНН.
— Институциональная способность действующего министерства исключает надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов, - отметила и.о. председателя Минекоенерго Оксана Буславец.
Поэтому предлагается присоединить энергетическую часть Минекоенерго к Минуголь, а Минзащиты окружающей среды оставить в министерстве, которое существует сейчас. Ведь для того, чтобы сформировать Министерство защиты окружающей среды, по словам Буславец, необходимо много времени - 6 месяцев.
— У нас колоссальный кризис в энергетике, поэтому у нас нет 6 месяцев создавать министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем. Критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики. Экология сейчас работает, будет назначен и.о., - отметил премьер.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.
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Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительста, пишет УНН.
— Институциональная способность действующего министерства исключает надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов, - отметила и.о. председателя Минекоенерго Оксана Буславец.
Поэтому предлагается присоединить энергетическую часть Минекоенерго к Минуголь, а Минзащиты окружающей среды оставить в министерстве, которое существует сейчас. Ведь для того, чтобы сформировать Министерство защиты окружающей среды, по словам Буславец, необходимо много времени - 6 месяцев.
— У нас колоссальный кризис в энергетике, поэтому у нас нет 6 месяцев создавать министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем. Критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики. Экология сейчас работает, будет назначен и.о., - отметил премьер.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.