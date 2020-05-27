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В час пик в столичной подземке могут ограничивать на вход некоторые станции.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет «Украинская правда».
— В метро в час пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске, - сказал Виталий Кличко.
Мэр в очередной раз призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье: соблюдать социальную дистанцию, носить маску. И вообще пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости. По словам Виталия Кличко, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.
Глава столицы сообщил, что за несколько дней, после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тысяч пассажиров. А метро за два дня — 773 тысяч человек.
В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч человек. 26 мая метро перевезено уже 463 тысяч пассажиров.
Виталий Кличко напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки.
Напомним, что Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.
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В час пик в столичной подземке могут ограничивать на вход некоторые станции.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет «Украинская правда».
— В метро в час пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске, - сказал Виталий Кличко.
Мэр в очередной раз призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье: соблюдать социальную дистанцию, носить маску. И вообще пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости. По словам Виталия Кличко, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.
Глава столицы сообщил, что за несколько дней, после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тысяч пассажиров. А метро за два дня — 773 тысяч человек.
В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч человек. 26 мая метро перевезено уже 463 тысяч пассажиров.
Виталий Кличко напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки.
Напомним, что Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.