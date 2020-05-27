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Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.
Решение было принято на заседании сегодня, 27 мая, пишет hromadske.
— Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него, - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
В перечень добавили еще 110 медучреждений. Теперь их в целом по Украине 449. Финальный текст постановления с доработкой будет готов в течение одного дня, отметили в правительстве.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.
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Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.
Решение было принято на заседании сегодня, 27 мая, пишет hromadske.
— Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него, - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
В перечень добавили еще 110 медучреждений. Теперь их в целом по Украине 449. Финальный текст постановления с доработкой будет готов в течение одного дня, отметили в правительстве.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.