Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.

Решение было принято на заседании сегодня, 27 мая, пишет hromadske.

— Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него, - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В перечень добавили еще 110 медучреждений. Теперь их в целом по Украине 449. Финальный текст постановления с доработкой будет готов в течение одного дня, отметили в правительстве.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.