Начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока заявил, что ремонт спорткомплекса «Надежда» будет завершен осенью 2020 года.

Об этом он заявил озвучил во время выездного совещания, передают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

– В текущем году у подрядчика ОАО «Миколаївбудмонтаж» значительно снизились темпы работ по ремонту спорткомплекса. Это объясняется и распространением пандемии коронавируса, и тем, что в проектно-сметной документации была завышена сумма, которую подрядчик должен использовать в указанных объемах работ. Недопустимо, чтобы ситуация с ремонтом спорткомплекса напоминала строительство травмпункта в БСМП. Александр Федорович требует составления нового графика выполнения работ до конца текущей недели. Неизменным остается дедлайн до первого сентября, - передает пресс-служба.

В частности, на сегодняшний день необходимо выполнить следующие работы на фасадной части спорткомплекса: остекление, замена и установка витражей, укрепление цоколя и фундамента по всему периметру здания.

– После составления нового графика станет ясно, будет продолжать работы ОАО «Миколаївбудмонтаж», или необходимо будет объявлять новый тендер. Контроль за качеством работ и соблюдением графика, который должен соответствовать современным реалиям, будет осуществлять заказчик, управление капитального строительства. И мэрии, и городу необходим результат: спорткомплекс «Надежда» должен вернуться к полноценной жизни уже осенью этого года, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что после того, как в Николаеве утром 24 октября 2018 года спортшколу «Надежда» затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши, паркет главной баскетбольной арены города дал первые трещины.

Сам начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Роман Бохин ранее заявил, что не видит ничего критичного в том, что дождь залил дорогостоящий паркет в спортшколе «Надежда», а заместитель мэра Юрий Степанец рассказал, что городской власти некому предъявлять претензии за залитую водой «Надежду».

В мэрии же Николаева заявили, что после дождя паркет «Надежды» стал только лучше. Однако из-за затопленного спорткомплекса «Надежда» баскетбольный сезон находится под угрозой срыва.

После этого стало известно, что паркет баскетбольного поля будут демонтировать, а Николаевская Могилянка решила предоставить помещение для тренировок баскетболистам, которые не могут заниматься в «Надежде» из-за проведения там ремонтных работ.

Также 5 ноября в спортивной школе «Надежда» в Николаеве начался демонтаж паркета главной баскетбольной арены города, а ремонтные работы продлили с двух месяцев до 5 месяцев - до 31 марта.

В то время у Сенкевича заявили, что к концу года планируют отремонтировать до 30% площадки крыши спортивной школы «Надежда» в Николаеве. А в Управлении капитального строительства Николаевского городского совета в настоящий момент не знают, сколько денег будет выделено из бюджета на продолжение работ в спортшколе «Надежда».

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор поднимал на сессии вопрос ремонта спортшколы «Надежда» и потребовал, чтобы чиновники мэрии отчитались о ситуации с ремонтом спорткомплекса «Надежда», который начали в прошлом году.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он не контролирует вопрос ремонта спортивной школы «Надежда», так как на сегодняшний день идет корректировка проектной документации.

Также после корректировки проекта капитального ремонта спортивной школы «Надежда» стоимость работ выросла более чем в два раза с 17,5 миллиона до 42,5 миллиона гривен.