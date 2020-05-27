Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов заявил, что незаконный захват помещения Музея Гончара, которое совершили вчера сотрудники ГБР, происходил под личным контролем президента Зеленского.

Об этом он заявил на брифинге у стен музея, сообщает пресс-служба партии.

Он сообщил детали вчерашнего штурма музея, в частности, о неоднократных телефонных переговорах силовиков с руководством.

— Очень боялись ответственности за преступные действия по нарушению украинских законов и докладывали об этом наверх. И поэтому лично Владимир Зеленский опустился до того, что не менее 6 раз звонил в ГБР, насколько я понимаю, с приказами преступно нарушать закон. Вчера Зеленским была перейдена очередная красная линия. Я бы хотел обратиться к украинцам: то, что вчера без решения суда преступно ломали двери в национальный музей означает, что они хотят без решения суда преступно ломать двери в дом каждого украинца. Впервые за много лет это произошло и очень быстро возвращаются времена Януковича. Потому спецназ при Порошенко штурмовал Славянск, а спецназ Зеленского штурмует музеи, - отметил Артур Герасимов.

Сопредседатель «Европейской Солидарности» поблагодарил всех, кто выразил свое возмущение действиями силовиков касательно музейного учреждения, а также журналистам, которые освещали это в режиме реального времени и даже получили травмы в результате силовых действий представителей ГБР.

— Вчера был позорный день украинской правоохранительной системы, это был позорный день лично президента Зеленского. Но возможно еще есть шанс исправить. Для этого первое, что надо сделать - лично Зеленскому извиниться перед директором музея Петром Ивановичем Гончаром. Лично извиниться перед журналистами, которых вчера побили. И перестать нарушать закон. Также нас очень удивило, что нет никакой реакции от Верховной Рады Украины. Поэтому мы обращаемся к спикеру ВРУ Разумкову и требуем его жесткой реакции на преступные действия, которые вчера состоялись в музее Гончара. Также мы требуем срочно собрать комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать комитет по гуманитарной информационной политике, который должен осудить действия, когда без решений, без аргументов, без документов ломаются двери в национальный музей. И мы требуем срочно собрать комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых следственных ГБР, которые не показывали документов, не представились, которые применяли физическую силу и которые ломали двери в Национальный музей, - отметил Артур Герасимов.

Герасимов обратил внимание, что по приказам Зеленского силовики пытаются уже год найти что-против Порошенко, но им это не удается.

— За год они перелопатили все предыдущие 5 лет, но все 15-17-18 дел оказались мертворожденными. И это уже не мы - они сами об этом говорят. Таким же мертворожденным будет и это дело. Вчера уничтожался международный авторитет Украины, погибала украинская демократия, уничтожались права человека через слепую ненависть, злобу и страх одного человека. Владимир Александрович, не надо бояться. Ваш враг сидит в Кремле. И вам надо объединять страну, а не разъединять ее, - сказал Артур Герасимов.

Напомним, партия «Европейская солидарность» сообщает о подаче четырех заявлений в полицию по фактам действий сотрудников Государственного бюро расследований в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» в Киеве во вторник, где экспонировались картины из частной коллекции лидера партии, народного депутата Украины, пятого президента Петра Порошенко.

