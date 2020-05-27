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Пятого президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 27 мая.
— В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11:00 29 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников, – говорится в повестке, обнародованной на сайте ГБР.
Петра Порошенко также вызывают в ГБР в тот же день на 12:00 в 12.00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по «факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам».
Речь может идти о прослушивании и записи в 2015 году разговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джозефом Байденом.
В ГБР подчеркнули, что «явка обязательна».
Напомним, вчера Государственное бюро расследований вручило повестку о вызове на допрос экс-президенту Петру Порошенко и его жене по делу о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников.
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Пятого президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 27 мая.
— В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11:00 29 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников, – говорится в повестке, обнародованной на сайте ГБР.
Петра Порошенко также вызывают в ГБР в тот же день на 12:00 в 12.00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по «факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам».
Речь может идти о прослушивании и записи в 2015 году разговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джозефом Байденом.
В ГБР подчеркнули, что «явка обязательна».
Напомним, вчера Государственное бюро расследований вручило повестку о вызове на допрос экс-президенту Петру Порошенко и его жене по делу о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников.