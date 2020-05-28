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Врач ортопед-травматолог Виталий Денисюк Иваничевской ЦРБ получил «похвальное письмо» от первой леди Украины Елены Зеленской за лечение больных коронавирусом.
Об этом медик сообщил в Facebook.
— Достаточно смешанные чувства переполняют, друзья! Хочется много написать, но это мало что изменит в ходе сегодняшних событий. Тот момент, когда ты решаешь или реанимировать здравый смысл в своем сознании, как учили тесты на Шаг-3 по стандартной схеме: А-абсурд, В-Витя, С - система. Пандемия. Маска. Чистые руки. Работаешь, объективно, с пустыми руками. Ты врач, который практически живет на работе и ты заболел COVID-19 — класс. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел НЕ на работе — абсурд, — сообщил Виталий Денисюк.
Врач сравнил размер «благодарности» от первой леди Елены Зеленской с паспортом.
— Порадовался и пошел дальше жить на 4,5к. Занавес. Не существует такого смайла, который бы передал мои эмоции, — добавил Виталий Денисюк.
Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом.
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Врач ортопед-травматолог Виталий Денисюк Иваничевской ЦРБ получил «похвальное письмо» от первой леди Украины Елены Зеленской за лечение больных коронавирусом.
Об этом медик сообщил в Facebook.
— Достаточно смешанные чувства переполняют, друзья! Хочется много написать, но это мало что изменит в ходе сегодняшних событий. Тот момент, когда ты решаешь или реанимировать здравый смысл в своем сознании, как учили тесты на Шаг-3 по стандартной схеме: А-абсурд, В-Витя, С - система. Пандемия. Маска. Чистые руки. Работаешь, объективно, с пустыми руками. Ты врач, который практически живет на работе и ты заболел COVID-19 — класс. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел НЕ на работе — абсурд, — сообщил Виталий Денисюк.
Врач сравнил размер «благодарности» от первой леди Елены Зеленской с паспортом.
— Порадовался и пошел дальше жить на 4,5к. Занавес. Не существует такого смайла, который бы передал мои эмоции, — добавил Виталий Денисюк.
Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом.