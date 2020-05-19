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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.
По словам Алексея Чернышева в трех областях этот вопрос решат в ближайшие дни.
— Также некоторые регионы уже начали выплаты надбавок за апрель, и до конца недели Кабинет Министров ожидает значительного увеличения количества заключенных сделок с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат, - сказано в сообщении.
Состоянием на 11 мая надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область. По состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам, которые борются с коронавирусом, за март выплатили 14 областей Украины — другие регионы завершат выплату в начале следующей недели.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.
По словам Алексея Чернышева в трех областях этот вопрос решат в ближайшие дни.
— Также некоторые регионы уже начали выплаты надбавок за апрель, и до конца недели Кабинет Министров ожидает значительного увеличения количества заключенных сделок с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат, - сказано в сообщении.
Состоянием на 11 мая надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область. По состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам, которые борются с коронавирусом, за март выплатили 14 областей Украины — другие регионы завершат выплату в начале следующей недели.