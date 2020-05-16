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По состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам, которые борются с коронавирусом, за март выплатили 14 областей Украины — другие регионы завершат выплату в начале следующей недели.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании в Офисе президента Украины.
По словам Максима Степанова, по состоянию на сегодня 300-процентные надбавки к зарплате за март привлеченным к борьбе с распространением коронавируса медикам выплатили в полном объеме 14 областей. Ожидается, что остальные области завершит выплату надбавок на следующей неделе.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сложности с выплатой надбавок медработникам возникли в Волынской, Ровенской, Луганской и ряде других областей.
— На Херсонщине все выплаты завершили еще на прошлой неделе, среди лидеров — и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ровенская и некоторые другие области еще и до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что по состоянию на 7 мая 9 областей Украины застраховали своих медработников от COVID-19. Николаевская область в данном перечне отсутствует.
При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал страхование медицинских работников в городских больницах от коронавирусной инфекции COVID-19.
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По состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам, которые борются с коронавирусом, за март выплатили 14 областей Украины — другие регионы завершат выплату в начале следующей недели.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании в Офисе президента Украины.
По словам Максима Степанова, по состоянию на сегодня 300-процентные надбавки к зарплате за март привлеченным к борьбе с распространением коронавируса медикам выплатили в полном объеме 14 областей. Ожидается, что остальные области завершит выплату надбавок на следующей неделе.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сложности с выплатой надбавок медработникам возникли в Волынской, Ровенской, Луганской и ряде других областей.
— На Херсонщине все выплаты завершили еще на прошлой неделе, среди лидеров — и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ровенская и некоторые другие области еще и до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что по состоянию на 7 мая 9 областей Украины застраховали своих медработников от COVID-19. Николаевская область в данном перечне отсутствует.
При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал страхование медицинских работников в городских больницах от коронавирусной инфекции COVID-19.