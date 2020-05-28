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АО «Укрзалізниця» технически готова начать пассажирское сообщение с 1 июня, к запуску готовы 42 поезда.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
– «Укрзалізниця» технически готова начать пассажирское сообщение. До запуска с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено, – написал министр.
По его словам, когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения.
– На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая, – добавил Криклий.
Также он отметил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.
Напомним, ранее сообщалось, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
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АО «Укрзалізниця» технически готова начать пассажирское сообщение с 1 июня, к запуску готовы 42 поезда.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
– «Укрзалізниця» технически готова начать пассажирское сообщение. До запуска с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено, – написал министр.
По его словам, когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановление сообщения.
– На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая, – добавил Криклий.
Также он отметил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.
Напомним, ранее сообщалось, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.