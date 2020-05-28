В Украину доставили 43 тысячи ИФА-тестов на антитела к новому коронавирусу, которые Фонд Порошенко с волонтерами уже передают в медицинские учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

Тесты производства швейцарской корпорации La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий, в первую очередь отправят в те регионы Украины, где наибольшее количество инфицированных COVID-19.

При этом, в дальнейшем широкомасштабное тестирование запланировано и в других регионах Украины.

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что тестирование на COVID-19 — один из важнейших элементов стратегии борьбы с коронавирусом.

Тестирование позволяет определить людей, которые перенесли болезнь бессимптомно — это позволит оценить и контролировать реальный масштаб эпидемии.

У швейцарских ИФА-тестов La Roche высокая специфичность (99.2%) и 100% чувствительность к коронавирусу.

— Благодаря масштабному тестированию можно определить потенциальных доноров плазмы крови. Плазма тех, кто переболел, может быть использована для лечения тяжелобольных коронавирус. Создание препаратов из такой плазмы является одним из наиболее перспективных направлений в разработке лекарств против коронавируса, и сейчас является глобальным трендом, - сказано в сообщении.

Отмечается, что тестирование будет проходить бесплатно. В первую очередь будут тестировать людей, которые находятся в группе риска, в том числе медицинских работников и членов их семей, пожилых людей, потенциальных доноров плазмы крови.

— Такой подход позволит совместить борьбу против вируса с правом людей на труд, - считают в партии.

Напомним, что в районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко.