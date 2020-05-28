Сегодня, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады. Ушел из жизни подполковник Юрий Межаков.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, подполковник Межаков умер сегодня от остановки сердца.

Как отметили в командовании, умерший командир танковой бригады был настоящим офицером и профессионалом своего дела.

Межаков пришел в первый танковую бригаду в 2018 году. Также он был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады с 2014 по 2015 годы.

Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.