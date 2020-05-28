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В Украине в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса создадут профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщается на сайте ведомства.
Данилов на совещании представил позицию СНБО и Офиса президента относительно процесса реформирования ОПК. Так, на первом этапе планируют создать профильное Министерство, а также ввести должность вице-премьер-министра — министра развития стратегических технологий и инноваций. В его полномочия будет входить реформирование ОПК и развитие космической отрасли.
На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.
Секретарь СНБО считает, что такие изменения помогут наладить координацию в военно-промышленной отрасли и внедрить системный подход к развитию этой сферы.
Ранее секретарь СНБО назвал уровень защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных в Украине неудовлетворительным.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости улучшить кибербезопасность Украины.
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В Украине в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса создадут профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщается на сайте ведомства.
Данилов на совещании представил позицию СНБО и Офиса президента относительно процесса реформирования ОПК. Так, на первом этапе планируют создать профильное Министерство, а также ввести должность вице-премьер-министра — министра развития стратегических технологий и инноваций. В его полномочия будет входить реформирование ОПК и развитие космической отрасли.
На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.
Секретарь СНБО считает, что такие изменения помогут наладить координацию в военно-промышленной отрасли и внедрить системный подход к развитию этой сферы.
Ранее секретарь СНБО назвал уровень защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных в Украине неудовлетворительным.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости улучшить кибербезопасность Украины.