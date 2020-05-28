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Львовский городской совет поддержал предложение увеличить материальную помощь медикам, которые заболели COVID-19, до 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает издание Zaxid.net.
Сообщается, что на заседании сессии Львовского горсовета в четверг, 28 мая депутаты поддержали протокольное поручение. Соответствующее постановление о выплатах заболевшим коронавирусом медработникам должны вынести на ближайшее пленарное заседание.
На данный момент во Львове за средства города тем медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, оказывают помощь в размере 20 тысяч гривен.
Во Львовской области COVID-19 заболели почти 300 медицинских работников, из которых половина — во Львове.
Всего во Львове и области подтверждено 1513 случаев инфицирования коронавирусом из них 48 — летальные.
В Украине число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи. С начала эпидемии умерли 669 пациентов с COVID-19, более 8 тысяч человек уже выздоровели.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал страхование медицинских работников в городских больницах от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Львовский городской совет поддержал предложение увеличить материальную помощь медикам, которые заболели COVID-19, до 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает издание Zaxid.net.
Сообщается, что на заседании сессии Львовского горсовета в четверг, 28 мая депутаты поддержали протокольное поручение. Соответствующее постановление о выплатах заболевшим коронавирусом медработникам должны вынести на ближайшее пленарное заседание.
На данный момент во Львове за средства города тем медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, оказывают помощь в размере 20 тысяч гривен.
Во Львовской области COVID-19 заболели почти 300 медицинских работников, из которых половина — во Львове.
Всего во Львове и области подтверждено 1513 случаев инфицирования коронавирусом из них 48 — летальные.
В Украине число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи. С начала эпидемии умерли 669 пациентов с COVID-19, более 8 тысяч человек уже выздоровели.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал страхование медицинских работников в городских больницах от коронавирусной инфекции COVID-19.