Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал штрафовать водителей грузовиков, которые этим летом во время сбора урожая будут оставаться на улицах города.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам мэра, проблема с фурами, которые каждое лето везут урожай в порты Николаева решиться только после строительства объездной дороги вокруг города.

— Кардинально ситуация не измениться в этом году. Сегодня мы ведем работу с Администрацией морских портов Украины и с некоторыми частными инвесторами, которые согласились, чтобы на въезде в порт, на улице Космонавтов и улице Железнодорожной установить весовой комплекс, чтоб взвешивать фуры. Отстой фур будет продолжаться за городом. Мы с полицией будем работать над этим вопросом, чтобы фуры в жаркое время отстаивались за городом, на тех площадках, которые организованы стивидорами. Порты сам обязаны сделать диспетчеризацию, а если нет, мы будем штрафовать, вешать знаки. Будем штрафовать всех, кто будет оставаться возле домов. Мы намерен так работать с полицией. Пока не будет сделана объездная дорога, фуры так и будут курсировать по городу, — заявил Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что в Николаев грузовики попадают со стороны Киева, Херсона, Одессы по аварийному Варваровскому мосту и с Баштанского направления. Фуры направляются к предприятиям, расположенным в акватории «Николаевского морского порта». В частности, на терминал предприятия «Нибулон», а также терминалы «Bunge», «Ника-Тера» и «Эвери». Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди на обочинах трасс, в частности на улицах Железнодорожной, Космонавтов, Новозаводской и Турбинной.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты Николаева, скапливаются в километровые очереди. НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, где сотни грузовиков скапливаются на обочинах трасс в ожидании своей возможности для проезда в порты Николаева.

16 февраля, 2020 года николаевцы перекрыли движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане протестуют против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.