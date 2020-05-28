В полночь 29 мая Украина откроет пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовы. Речь идет о работе 66 КПВВ.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«С 00:00 часов 29 мая пункты пропуска будут открыты для граждан и транспорта. Мы направили соответствующие письма соседним странам», — отметил Андрей Демченко.

Он пояснил, что такие мероприятия проходят в рамках исполнения распоряжения правительства, которым внесены изменения в другое распоряжение «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения».

Андрей Демченко заверил, что все пункты пропуска с украинской стороны готовы к оформлению граждан и транспорта, однако каждая смежная страна самостоятельно принимает решение об открытии пункта. Об их готовности открыть границы станет известно 29 мая.

В то же время представитель обратил внимание, что временно закрытыми останутся 56 пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.