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Украина открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая, сообщает нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.
— Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки там, — написал он.
Напомним, о возобновлении рейсовых авиаперевозок можно говорить после 15 июня, поскольку аэропорты стран-партнеров остаются закрытыми.
Украина открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая, сообщает нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.
— Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки там, — написал он.
Напомним, о возобновлении рейсовых авиаперевозок можно говорить после 15 июня, поскольку аэропорты стран-партнеров остаются закрытыми.