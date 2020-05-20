Украина открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая, сообщает нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

— Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки там, — написал он.

Напомним, о возобновлении рейсовых авиаперевозок можно говорить после 15 июня, поскольку аэропорты стран-партнеров остаются закрытыми.