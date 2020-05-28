Хорватские власти объявили об открытии границ для граждан 10 государств.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Пленкович, сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

«Мы изменили решение о временном запрете пересечения границы для граждан ряда стран — Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии», — заявил глава правительства Хорватии.

Он добавил, что Хорватия «открыта для туризма», и список стран, гражданам которых будет разрешен въезд, будет расширен.

В правительстве разъяснили, что гражданам указанных стран больше не придется объяснять причины въезда в Хорватию, и они могут въехать на тех же условиях, как до пандемии коронавируса.

В то же время соседняя Черногория в начале июня тоже открывает границы для 9 стран, эпидемиологическая картина в которых соответствует критериям национального Института общественного здоровья. Это первая европейская страна, где в последнее время не фиксировалось случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в полночь 29 мая Украина откроет пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовы. Речь идет о работе 66 КПВВ.