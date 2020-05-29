Вчера, 28 мая в Николаеве в результате сильного ливня в очередной раз затопило спорткомплекс «Трудовые резервы».

Об этом свидетельствуют видео, опубликованное одинм из спортсменов на своей странице в Instagram, пишут НикВести.

— Невыносимо. Вода как на улице, в прямом смысле этого слова. Спортсмены, сборники Украины вытирают ковры, заслуженные тренеры ходят и моют здесь все. Просто труба делу. Вода всюду. Уже на окна не обращаем внимания — спасаем ковры. Вот так у нас. Вода идет просто ручьями, - сказал спортсмен.

Напомним, что два дня назад, 26 мая после дождя в Николаеве затопило спорткомплекс «Трудовые резервы», который находится в микрорайоне «Соляные». При этом аналогичная ситуация произошла 3 марта. Тогда администрация комплекса и тренерский коллектив попросили Николаевский облсовет обратить внимание на ситуации и помочь сохранить здание.