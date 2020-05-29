Заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что в Офисе Президента на следующей неделе могут определиться с кандидатурой на пост министра культуры, до конца текущей недели в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов.

Об этом пишет LB.ua.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост.

— Мы думаем не только о министре, а о команде в целом, – добавил Юрий Костюк.

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с большим кругом представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.

— С одной стороны, в отрасли есть много хороших специалистов, которые проявили себя как менеджеры – они являются отличными специалистами в своем направлении. Но мы понимаем, что министр должен разбираться в предмете более широко – если не детально, то хотя бы иметь представление о том, как функционируют разные сферы. Это не самая простая задача, - сказал Юрий Костюк.

Он добавил, что «кадровый голод», о котором говорил президент Владимир Зеленский, действительно присутствует.

Согласно сообщениям от источников LB.ua, на пост министра культуры, среди прочих, ранее рассматривали ключевых менеджеров в сфере – Юлию Синькевич (генпродюсер Одесского кинофестиваля, фаворитка конкурса на пост главы Госкино), Владимира Шейко (гендиректор Украинского института), Ивана Козленко (гендиректор «Центра Довженко»), Лилию Млинарич (основательница фестиваля «Jazz Коктебель»), Павла Гудимова (владелец «Я Галерея»).

Также, согласно источникам, на пост министра культуры претендует театральный режиссер Слава Жыла, недавно фигурировавший в скандале по поводу насилия в театре. Актриса Оксана Черкашина выложила в сеть скриншоты с предложением участия в новом проекте, раскритиковав его за оскорбительный тон. Жыла извинился и заявил, что скриншоты вырваны из контекста. В театральной среде продолжаются дискуссии относительно насилия на сцене и за кулисами.

Кроме того, одним из вероятных кандидатов называют Александра Ткаченко, народного депутата от Слуги народа, главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики. Сам Ткаченко в комментарии LB.ua заявил, что «впервые слышит о таком предложении и отметил, что, на его взгляд, Светлана Фоменко должна занять этот пост, учитывая все нынешние вызовы по финансированию, сохранению культурного наследия и развитию креативных индустрий».

Светлана Фоменко – временная исполняющая обязанности министра культуры. Была заместительницей у Владимира Бородянского и Евгения Нищука. Сам Владимир Бородянский отказался возглавить министерство культуры после того, как его отделили от новосозданного после смены власти Министерства культуры, молодежи и спорта. Теперь оно называется Министерство культуры и информационной политики.

Ранее среди кандидатов на пост министра культуры фигурировала Светлана Долеско, одна из собственниц ООО «Докас», занимающейся строительством, гендиректор Центра украинской культуры и искусства.

Как известно, в ходе пресс-коференции, которая состоялась 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине кадровый гоолод и он не может найти кандидатов на пост министра энергетики, образования и министра культуры.