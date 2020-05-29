Прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт в отношении врача военного госпиталя, которого подозревают в получении 1000 долларов США неправомерной выгоды от раненого военнослужащего.
Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данным следствия, ординатор военного госпиталя требовал и получил от раненного во время боевых действий в зоне проведения ООС военнослужащего взятку за выдачу направления для прохождения медицинской комиссии о назначении группы инвалидности с указанием, что ранение связано с защитой родины.
Врача разоблачили и задержали 1 февраля 2020 на получении взятки. Сейчас обвинительный акт утвердили и направили в Королевский районный суд города Житомира.
Дело возбуждено по части 3 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Ровно по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации будут судить военнослужащего Вооруженных сил Украины.
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Прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт в отношении врача военного госпиталя, которого подозревают в получении 1000 долларов США неправомерной выгоды от раненого военнослужащего.
Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данным следствия, ординатор военного госпиталя требовал и получил от раненного во время боевых действий в зоне проведения ООС военнослужащего взятку за выдачу направления для прохождения медицинской комиссии о назначении группы инвалидности с указанием, что ранение связано с защитой родины.
Врача разоблачили и задержали 1 февраля 2020 на получении взятки. Сейчас обвинительный акт утвердили и направили в Королевский районный суд города Житомира.
Дело возбуждено по части 3 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Ровно по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации будут судить военнослужащего Вооруженных сил Украины.