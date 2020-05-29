Лидер партии «Оппозиционная Платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко заявил, что к политической силе может примкнуть любой человек, который разделяет идеалы мира в стране.

Так он прокомментировал корреспонденту НикВести вступление депутата от партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП» Анны Воронок в депутатскую группу «ОПЗЖ». Юрий Бойко заявил, что не видит в этом ничего противоречивого, а также отметил, что, скорее всего, Анна Воронок стала разделять идеологию восстановления мира и прекращения войны на Донбассе.

— Я не готов сейчас просто откомментировать переход конкретного депутата от партии «УКРОП», я его просто не знаю. И сказать, что он из себя представляет и чего он перешел, я, наверное, не смогу поскольку я его в глаза не видел и не знаю кто это такой. Разные ситуации бывают в жизни. Если этот человек понял, что нужно сшивать страну и восстанавливать отношения в обществе, примерять общество, и это его искреннее побуждения, то, наверное, это правильно. Я просто не готов конкретно по фамилии откомментировать. Депутат партии «УКРОП», который поменял идеологию, понял, что нужно сшивать страну, надо прекратить политические распри, дрязги и скандалы — это наш союзник. Любая идеология, которая отличается от идеологии мира, нами не приветствуется. Не будет нам союзником тот, кто хочет продолжать войну, — заявил Юрий Бойко.

Политик также не виит ничего плохого в том, что к «Оппозиционной Платформе — За Життя» могут примкнуть люди, которые ранее придерживались противоположной партии идеологии, но в последствии изменившие свои убеждения.

— Но, все люди, которые сегодня готовы прийти к нам для того, чтобы остановить войну, закончит эти противостояния в обществе, закончить эти вещи, которые разделяют людей — это все наши союзники, — резюмировал политик.



Отметим, как сообщил в своем в своем Telegram-канале главный редактор «НикВести» Олег Деренюга, вчера, 28 мая в ходе рабочего визита Юрия Бойко в Николаев, глава депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевком облсовете Владимир Фроленко представил главе партии Анну Воронок. Также он опубликовал соответсвующую фотографию, на которой у здания Николаевской ОГА стоят Владимир Фроленко, Анна Воронок, Артем Ильюк и Юрий Бойко.

Владимир Фроленко представляет Анну Воронок Юрию Бойко

Журналист также отметил, что ранее Анна Воронок, исходя из ее прошлой партийной принадлежности к «УКРОПу», поддерживала введение визового режима с россией, как страной агрессором, а также запрет идеологии «русского мира», однако сегодня это не мешает быть частью «Оппозиционной Платформы — За Життя».

— Владимир Фроленко представил своему партийному боссу Юрию Бойко нового члена группы «Оппозиционная платформа «За життя» в Николаевском областном совете — Анну Воронок. Ранее Анна Воронок была представителем партии «УКРОП», которая, согласно устава и идеологии, является правоцентристской, выступает за визовый режим с РФ, запрет идеологии «русского мира», конфискацию имущества граждан РФ в Украине, национализацию всех предприятий с российскими собственниками и требует от России заплатить за войну на Донбассе. Интересно, каково Анне Воронок будет в «ОПЗЖ», учитывая ее принципиальную позицию и поддержку в партии «УКРОП»? А еще интересно, почему «ОПЗЖ» настолько все равно, кого принимать в свои ряды, — пишет Олег Деренюга.

Стоит отметить, что 27 апреля 2017 года депутаты Николаевского областного совета седьмого созыва проголосовали за признание Российской Федерации страной-агрессором. Среди 41 депутата, которые проголосовали «За», была и Анна Воронок.

В то же время руководство партии «Оппозиционная Платформа — За Життя» неоднакратно заявляло, что Россия не является агрессором, а на востоке Украины идет гражданский конфликт.

Анна Воронок (вторая справа) вместе с коллегами после возложения цветов в День памяти и примирения 8 мая

Помимо этого, Анна Воронок уже после вступления в депутатскую группу «ОПЗЖ» 8 мая принимала участие в мероприятиях в честь Дня памяти и примирения, вместе с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко и коллегами по депутатскому корпусу.

При этом, в комментарии корреспонденту НикВести Юрий Бойко заявил, что «Оппозиционная Платформа — За Життя» против переписывания истории и никогда не будет праздновать навязанный властью праздник 8 мая.

— Попытки власти, в прошлые пять лет, как и попытки новой власти переписать историю, это тупик и путь в никуда. Мы никогда не пойдем на то, чтоб переписать историю и заменить День Победы 9 мая, на 8 мая, как нас уговаривала власть, — отметил Юрий Бойко.

Также Анна Воронок публикует на своей странице в социальной сети Facebook официальные заявления политической партии «Европейская солидарность» в поддержку главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко. Отметим, что Анна Воронок является помощницей Виктории Москаленко, которая в свою очередь представляет партию «Европейская солидарность».