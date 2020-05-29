В хирургическом отделении житомирской областной больницы имени Гербачевского зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, из 22 заболевших 16 человек — медработники.

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик, пишет «Слово и дело».

По его словам, инфицированы коронавирусом 22 человека, из них 16 - медработники. Также положительные тесты оказались у пяти пациентов, контактировавших с зараженными медиками.

Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациенты, которые находились в отделении и могут проходить амбулаторное лечение, будут выписаны.

По словам Суслика, остальных переведут в другие больницы, где лечатся пациенты с COVID-19.

Напомним, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.