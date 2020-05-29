В хирургическом отделении житомирской областной больницы имени Гербачевского зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, из 22 заболевших 16 человек — медработники.
Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик, пишет «Слово и дело».
По его словам, инфицированы коронавирусом 22 человека, из них 16 - медработники. Также положительные тесты оказались у пяти пациентов, контактировавших с зараженными медиками.
Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациенты, которые находились в отделении и могут проходить амбулаторное лечение, будут выписаны.
По словам Суслика, остальных переведут в другие больницы, где лечатся пациенты с COVID-19.
Напомним, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В хирургическом отделении житомирской областной больницы имени Гербачевского зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, из 22 заболевших 16 человек — медработники.
Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик, пишет «Слово и дело».
По его словам, инфицированы коронавирусом 22 человека, из них 16 - медработники. Также положительные тесты оказались у пяти пациентов, контактировавших с зараженными медиками.
Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациенты, которые находились в отделении и могут проходить амбулаторное лечение, будут выписаны.
По словам Суслика, остальных переведут в другие больницы, где лечатся пациенты с COVID-19.
Напомним, что в Ровенской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.