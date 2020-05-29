Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных нормативно-правовыми актами Кабинета министров и Верховной Рады.

Решение было принято на заседании пленума 29 мая, сообщает «Судебная власть Украины».

Отмечается, что Верховный Суд с пониманием относится к ситуации в государстве, сложившейся из-за распространения на территории Украины COVID-19, и в целом поддерживает карантинные мероприятия.

В то же время отдельные положения постановлений «позволяют сделать вывод, что их сущность и практическая реализация, по мнению пленума Верховного Суда, не соответствуют Конституции Украины».

В частности, речь идет о предусмотренных правительством противоэпидемические мероприятия, связанных с самоизоляцией, которые, по мнению Верховного суда, ограничивающие права людей на свободу передвижения.

Ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Этим нарушается право граждан свободно покидать территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами правительства.

Также решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания.

Согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленные правительством положения о самоизоляцию людей в возрасте от 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет, противоречат этим гарантиям.

Как указано в представлении пленума, акты правительства ограничивают конституционные права, возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

Конституционный суд просят признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине 11 марта в связи со вспышкой коронавируса в мире.