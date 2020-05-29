Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.

Об этом пишет информационное агентство Белта.

– У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас - не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден, - заявил Александр Лукашенко.