Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.
Об этом пишет информационное агентство Белта.
– У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас - не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден, - заявил Александр Лукашенко.
Отметим, что Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.
Об этом пишет информационное агентство Белта.
– У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас - не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден, - заявил Александр Лукашенко.
Отметим, что Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.